29日午前、大仙市の秋田自動車道で車とクマが衝突する事故がありました。高速道路交通警察隊の調べなどによりますと、29日午前11時ごろ、秋田自動車道上り線の大曲ICから西に約1キロの場所を走っていたワゴン車が、中央分離帯から出てきたクマと衝突する事故がありました。クマの体長は約1メートルで、その後山林へ立ち去ったということです。ワゴン車は、バンパーが壊れましたが、運転していた秋田市の60代の男性にけ