Åì»³Æà±û¤¬¡¢10·î1Æü¤è¤êÊüÁ÷¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤«¤¯¤ê¤è¤Î½ÉÈÓ Æõ¡Ù¡ÊTOKYO MX¤Û¤«¡Ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖÎÞ¤Î¥ì¥·¥Ô¡×¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¡¢ÎëÌÚ¤ß¤Î¤ê¡¢Åì»³Æà±û¡Ä¡ÄÇß±«»þ¤Ë¤³¤½Ä°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤½÷À­À¼Í¥¤Î²ÎÀ¼¡Ë ËÜºî¤Ï¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¤È¤ª¤ê¤ã¤ó¤»¡×¤ËÂ³¤¯µ¯ÍÑ¤È¤Ê¤ê¡¢Î¾³Ú¶Ê¤È¤â¤Ë2025Ç¯11·î5ÆüÈ¯Çä¤Î¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤ÎW¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤òµ­Ç°¤·¤ÆËÜÆü8·î29Æü21»þ