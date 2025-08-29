俳優の黒沢年雄さんが2025年8月28日にブログで、いきつけだったうなぎ店の味が落ちたと残念がっている。「老舗と有名店の奢りと怠慢...自分に置き換えて...今日も勉強になりました」黒沢さんは「がっかり？！」というタイトルのブログ記事を公開し、うなぎ店について言及。そこは「子供の頃初めて鰻を食べた店」だといい、「炊きたての真っ白な銀シャリに乗った鰻...世の中にこんなに美味しい物があるんだと興奮しました」と振り返