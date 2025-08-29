◎「第３６回滋賀大会」（８月２３、２４日・多賀多目的グラウンドほか）◆中学生の部▽準々決勝京都洛北ボーイズ６−４滋賀野洲ボーイズ最後まで諦めずに戦い抜いた。滋賀野洲は準々決勝で最大５点差から一時、１点差まで猛追。４強入りを逃したが、菊地主将は「相手を慌てさせた粘りはうちの持ち味。ホストの意地は見せた」と顔を上げた。初回に先発・岩佐がまさかの５失点。なおも２死二、三塁で山田が緊急リリーフした