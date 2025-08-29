◎「第４６回北河内大会」（８月２３、２４日・萩谷総合公園野球場）◆中学生ジュニアの部▽準々決勝西淀ボーイズ８−６大東畷ボーイズ準決勝には進めなかったが、大東畷ナインが８強入りで奮闘した。２回戦は３点を先取されながら、４番・長谷川の２点三塁打、大園の２点打などで逆転勝ち。準々決勝でも２回、濱元の適時打で１点を先制。その後１死一、二塁から「みんなを引っ張っていけるような打者になりたい」という１番