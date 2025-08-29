ＤｅＮＡのローマン・ウイック投手が２９日、横浜スタジアムでの１軍試合前練習に合流。三浦大輔監督は「登録します」と、同日の中日戦から出場選手登録することを明かした。来日２年目のウィックは、今季３１試合に登板して３勝１敗４Ｓ、１６ホールド。上半身のコンディション不良で７月１６日に登録抹消となっていた。８月２７日にイースタン・ヤクルト戦（戸田）で実戦復帰。調整登板は１試合だけでの昇格となるが、三浦