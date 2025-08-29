ストーカー対策を強化するため、警察庁が被害者からの申し出がなくても加害者に対してストーカー規制法に基づく警告ができるよう法改正を検討していることがわかりました。ストーカー規制法に基づく加害者への警告は、現在は警察が被害者から警告してほしいとの申し出を受けて初めて行うことができます。より危険性が高い場合は警告よりも重い禁止命令を被害者からの申し出なしで行うことができますが、警察庁が対策をさらに強化す