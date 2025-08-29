8月29日午前、新潟県上越市で車や自転車とイノシシが衝突する事故が3件連続で発生し、警察が注意を呼び掛けています。イノシシとの衝突事故は、29日午前11時過ぎから立て続けに発生しました。1件目は午前11時6分ごろ、上越市藤野新田の直線道路で、体長約1メートルのイノシシが、走行中の軽トラックの右側から飛び出してきて衝突しました。2件目は午前11時8分ごろ、上越市下門前の道路で、道路脇の駐車場から体長約1メӦ