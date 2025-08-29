女優奈美悦子（74）が29日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。美貌と美肌ぶりに「奇跡の74歳」とも呼ばれているが、「洗顔以外は何もしない」と明かした。番組の質問で「美容にお金、めちゃくちゃかけてるっぽい」に対して「生まれてエステとか行ったこともないし、なんかいろいろ切ったり、張ったり、吊ったりも全然してないし。本当に天然」と話した。MC神田愛花から「基礎化粧品だけってことですか？