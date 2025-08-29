アメリカサッカー連盟は現地時間27日、モナコFWフォラリン・バログンをアメリカ代表に追加招集すると発表した。バログンはMF南野拓実と同じモナコに所属しており、2022-23シーズンはFW伊東純也とともにスタッド・ランスでプレーしていた。アメリカ代表には6月のキャンプメンバーに入っていたが活動前の負傷で辞退しており、実質2024年9月以来の復帰になる。昨季はリーグアンで13試合4得点だった。アメリカは今月6日に韓国代