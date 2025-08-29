石破内閣の小林史明環境副大臣が自身のSNSを通じて、自民党の臨時総裁選の実施に賛成する意向を示しました。その上で、政務三役が賛成する場合、辞表を出す必要があれば「副大臣を辞して手続きを行いたい」と表明しました。小林副大臣は「現職の総裁も出馬が可能であり、引きずり下ろすということではない」とした上で、賛成する理由について、「選挙の敗北という結果責任を明確にすることで組織の健全性や自浄作用を証明する必要