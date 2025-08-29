株の学校ドットコムは8月27日、株式投資への取り組みについての調査結果を発表した。調査は2025年7月26日〜28日、全国の20代〜70代の男女10,000人を対象にインターネットで行われた。○株式投資に取り組んでいる人は約3割「あなたは株式投資に取り組んでいますか?」という質問をしたところ、「はい」と回答した人は、47都道府県の平均で28.0%となった。同社の調査によると、株式投資に取り組んでいると回答する人の割合は年々増加