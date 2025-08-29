9月15日に行われる引退試合のメンバーが決定元なでしこジャパン（女子日本代表）で、3月4日に現役引退を表明したFW永里優季氏の引退試合が、9月15日に荻野運動公園陸上競技場（神奈川県厚木市）で行われる。そのメンバーが公開となった。永里氏は2001年に日テレ・ベレーザに登録されると、2010年よりドイツ女子1部ポツダムに移籍。その後、イングランドや米国、オーストラリアなどでプレー。2020年には男子のはやぶさイレブン