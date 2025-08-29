7月の参院選での公職選挙法違反事件で、逮捕されたパチンコ店運営会社の幹部らが「業界の発展のために投票してほしい」と呼びかけていたことがわかりました。【映像】連行される容疑者「デルパラ」の代表李昌範容疑者（50）ら6人は、7月の参議院選挙に立候補した阿部恭久候補を当選させようと、店員らに投票の見返りとして報酬を支払う約束をした疑いがもたれています。阿部氏はパチンコ店の全国組織の理事長を務めています