大阪・関西万博会場の大屋根リング＝5月、大阪市此花区の夢洲近鉄グループHDの若井敬社長は29日までに共同通信のインタビューに応じ、大阪市の人工島・夢洲と三重や京都、奈良を結ぶ直通観光列車を運行する方針を明らかにした。「統合型リゾート施設（IR）を訪れた方々に質の高いサービスを提供したい」と強調し、利用者層の拡大に意欲を示した。大阪・関西万博を開催している夢洲では、カジノを含むIRが2030年秋ごろに開業し