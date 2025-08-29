「女子ゴルフ・ニトリ・レディース・第２日」（２９日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝パー７３）日本女子アマチュアゴルフ選手権覇者の中沢瑠来（２２）＝埼玉栄高卒＝がこの日４バーディー、２ボギーと２打伸ばし、通算７アンダーとした。１番パー５では３オンを逃したが、グリーン脇から１５ヤードのアプローチがカップイン。「アプローチに苦手意識があるんですが」と言うだけに、ラッキーなスタートとなった。すると２番パー４は