ブレーブス戦の7回、この試合4本目の本塁打となる49号3ランを放つフィリーズのシュワバー＝フィラデルフィア（ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ、フィリーズのシュワバーが28日、フィラデルフィアでのブレーブス戦で4本塁打を記録した。大リーグ公式サイトによると、1試合4本塁打はメジャー通算21人目で、今季はスアレス、カーツに次いで3人目。シュワバーは49号とし、45本塁打で並んでいたドジャースの大谷翔