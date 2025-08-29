28日に開幕した「東京おもちゃショー」。実はいま、おもちゃ市場は少子化にもかかわらず、盛り上がりを見せています。2023年度には市場規模が初めて1兆円を突破。拡大が続くその理由とは…カギを握るのは「キダルト」です。【写真で見る】“キダルト層”向けに各社が開発した商品大人を取り込め！玩具市場拡大のカギは「キダルト」「東京おもちゃショー2025」の会場には、発売から半世紀の歴代“黒ひげ”が並びました。喜入友浩キ