「阪神−巨人」（２９日、甲子園球場）夏のロードを終えて本拠地・甲子園へ帰還したチームに新たなアイテムが導入された。打撃ケージの裏に設置されたのはテント。まだ気温３０度以上と残暑が厳しく、屋外の練習で体力を無駄に消耗しないための措置と見られる。すでに横浜スタジアムでは同様のテントがケージ裏に設置されており、打撃練習を待つ選手たちが待機するシーンも。藤川監督は夏前にＴシャツ、短パンでの練習を導