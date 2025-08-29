東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 東京消費者物価指数（8月）08:30 結果2.6% 予想2.6%前回2.9%（前年比) 結果2.5% 予想2.5%前回2.9%（生鮮食料品除くコア・前年比) ※コメ類67.9%上昇、７月81.8%から伸び縮小も高止まり続く 雇用統計（7月）08:30 結果2.3% 予想2.5%前回2.5%（完全失業率) 結果1.22倍 予想1.23倍前回1.22倍（有効求人倍率) ※要人