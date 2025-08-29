サイバーステップが後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろ、商品企画・卸売事業とブロックチェーンサービス開発事業に特化した子会社２社を設立すると発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っているようだ。 商品企画・卸売事業を行う「ミライヲツナグ」は、グループで取り扱う景品及び各種玩具、キャラクター商品の企画、製造、販売並びに輸出入などの周辺業務を行う予定。一方、