「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２９日午後２時現在で、任天堂が「売り予想数上昇」で５位となっている。 同社は８月１日に第１四半期（４～６月）連結決算を発表し、営業利益は５６９億２８００万円（前年同期比４．４％増）となった。６月５日に発売した新型ゲーム機「ニンテンドースイッチ２」が６月末時点で５８２万台を売り上げ、同社のゲーム機で歴代最高を更