大同メタル工業が上値追いを加速し年初来高値を更新した。一時４８円高と値を飛ばし９００円台に突入した。軸受けメタルの専業メーカーで自動車用エンジンをはじめ幅広い分野で世界屈指の商品競争力を誇る。業績好調で２ケタ利益成長トレンドが続くなか、ＰＢＲは０．５倍台に過ぎずバリュー株素地に富んでいる点も着目されている。日本時間前日の米エヌビディア＜NVDA＞の２５年５～７月期決算発表を受