韓国の男女の賃金格差はやや狭まったが、依然として経済開発協力機構（ＯＥＣＤ） ３５加盟国のうち最も高い水準であることが分かった。韓国女性政策研究院は「２０２５年両性平等週間」を迎え、こうした内容を含む性別賃金格差関連の性認知統計を２９日、発表した。これによると、２０２４年の韓国の男女間の月平均賃金格差は２９％だった。オーストラリア（１０．７％）、カナダ（１６．５％）、スウェーデン（７．５％）、ノル