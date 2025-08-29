富山大学などでつくる研究チームが２８日、能登半島地震を引き起こした「活断層」の撮影に初めて成功したと発表した。研究チームは、今年７月１９〜２０日、石川県輪島市の約５キロ・メートル沖合で、水深１００メートルの水圧でも稼働する水中ドローンを使用し海底を調査。水深６０〜７２メートルほどの地点で、南側が１２メートルほど高い、３段の崖を発見し、撮影した。崖の下２段には岩石が散在し、付着生物がなく新鮮で