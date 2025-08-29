リョービが後場急騰し、年初来高値を連日で更新している。香港のテクトロニック・インダストリーズ・カンパニーが２９日午後１時３０分ごろに関東財務局へ大量保有報告書を提出した。新たに５％を超えて保有していることが明らかとなり、需給思惑的な買いが流入している。テクトロニック・インダストリーズ・カンパニーは電動工具を製造・販売している。大量保有報告書によると、同社の保有割合は