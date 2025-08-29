Snow Man公式TikTokにて、岩本照・ラウール・向井康二・阿部亮平が中華料理店でカリスマックスチャレンジを行う動画が公開された。パラパラを現代流にアップデートした新曲「カリスマックス」は、8月25日にリリースされた。 【動画】もぐもぐ中の向井康二を囲み岩本照・ラウール・阿部亮平が踊るカリスマックスチャレンジ＆MV ■「たくさん食べマックス」とチャーハンをかきこむ向井 動画は「た