スウェーデンの家具大手IKEAの日本法人であるイケア・ジャパンは8月29日、都心のIKEA原宿（2020年6月オープン）、およびIKEA新宿（2021年5月オープン）の閉店を発表した。閉店時期は2026年初頭。同社は「この度、多様化するお客さまのニーズに応えるとともに、持続可能な成長に一層注力するため、首都圏におけるオムニチャネル戦略の見直しを進めることにしました」として、「IKEA原宿およびIKEA新宿の営業を終了することを決定し