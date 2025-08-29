「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」(青森県十和田市)は10月7日より、「秋の贅沢紅葉温泉」(1名18,000円/宿泊料金別)を実施する。八重九重の湯 全景(10月下旬〜11月上旬頃)本サービスは、目の前に紅葉と滝の絶景が広がる露天風呂を独り占めしながら、紅葉の香りや色をイメージした「紅葉シャンパーニュカクテル」を味わうことで、贅沢なひとときを過ごすプログラムとなっている。さらに、紅葉と歴史文化を楽しめるこだわりの温泉