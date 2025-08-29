アメリカのトランプ政権は27日、CDC＝疾病対策センターのスーザン・モナレズ所長を解任したと発表しました。モナレズ所長は、先月末に就任したばかりで、ケネディ厚生長官とワクチン政策を巡り対立していたということです。トランプ政権は27日、アメリカの公衆衛生を担うCDC＝疾病対策センターのスーザン・モナレズ所長を解任したと発表しました。モナレズ所長は先月31日、「非の打ちどころのない専門家」だとして任命されたばかり