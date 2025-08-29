帝国データバンクは8月29日、2025年9月以降における食品の値上げ動向と展望・見通しについての分析を発表した。○2025年9月の値上げは1422品目主要な食品メーカー195社における、家庭用を中心とした9月の飲食料品値上げは1422品目、値上げ1回あたりの値上げ率平均は14%となった。前年9月(1414品目)から+8品目・+0.6%と9カ月連続で前年を上回り、連続増加期間としては前月に続き、2022年の統計開始以降で最長を更新した。また、単月