堀ちえみが２７日のブログで、舌がん手術の影響で歯科治療を受けなければならず「大工事となりそう」と投稿した。堀は「歯科医院へ。今後の治療計画。舌がんの術後、舌圧等の関係で歯が折れたりそのため、差し歯に替えたりしたところ、またそれも根っこから折れてしまいました」と現状について記した。続けて「根っこから折れたら、インプラントしか方法はない。今はブリッジで誤魔化している歯も、これもまた時間の問題で