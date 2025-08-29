バレー女子日本代表の主将を務める石川真佑が２８日、自身のインスタグラムに新規投稿。「ｓｕｍｍｅｒｉｔｅｍｓ」と題し、激カワなハンディ扇風機を公開した。扇風機にはウサギの耳がつけられており、真ん中にはキャラクターをデザイン。満面の笑みを浮かべて公開する石川の雰囲気とぴったりの逸品だ。ファンからも「かわいい」「石川さんの笑顔ほんとに好きですネイルの赤もめちゃめちゃ似合ってます！！」「ウクライナ