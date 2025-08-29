近鉄グループホールディングス（HD）の若井敬社長は共同通信のインタビューに応じ、大阪市の人工島・夢洲と三重や京都、奈良を結ぶ直通観光列車を運行する方針を明らかにした。「（夢洲で開業予定の）統合型リゾート施設（IR）を訪れた方々に質の高いサービスを提供したい」と強調し、利用者層の拡大に意欲を示した。