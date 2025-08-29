メ～テレ（名古屋テレビ） 29日朝に名古屋市中川区で起きた約3300戸の停電は、カラスが感電したことが原因とわかりました。 名古屋市中川区では29日午前7時20分ごろ、荒子町や高畑などで最大3330戸が停電し、すべて復旧するまでに約1時間半ほどかかりました。 一部の信号も消えたため、警察が交通整理をしました。 中部電力パワーグリッドによると、停電が起きたのは、カラスが感電したのが原因とわかりまし