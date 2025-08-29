タレントの小倉優子が28日に自身のアメブロを更新。高タンパクと節約を意識した夕食のメニューを公開した。この日、小倉は「全て時短料理ですが、高タンパクと節約を意識しました」と報告し「鶏胸肉の青椒肉絲 ちくわのチーズ豚巻き＋チーズ 鯵のお刺身 おからひじき煮 白米 お味噌汁 パイナップルでした」と夕食のメニューを紹介。「私は作りながら、ヘーゼルナッツハイボールを飲んじゃった」とお茶目につづった。続けて更新した