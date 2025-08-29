東かがわ市子育てガイドブック提供：東かがわ市 東かがわ市は8月、サイネックス（大阪市）と協働して「子育てガイドブック」を作成しました。妊娠や出産、子どもの健診や予防接種、認定こども園などの情報をわかりやすく掲載しています。児童扶養手当や就学援助制度、夜間の小児救急医療の連絡先なども掲載しています。 母子健康手帳の交付時などに配布するほか、認定こども園や子育て支援センターなどに置