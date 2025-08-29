天童市の県総合交通安全センターで去年11月中旬以降に行われたタクシーやバスなどの運転に必要な「第二種免許」の学科試験で採点ミスがあり、本来合格だった4人が不合格となっていたことがわかりました。県警運転免許課によりますと、8月中旬、タクシーやバスなどの運転に必要な「第二種免許」を取得するための学科試験で、正答率が極端に低い問題があることが担当の職員の指摘で発覚しました。調査したところ、