ITZYのイェジがイメチェンした姿を披露した。【写真】イェジが大胆イメチェン！イェジは8月29日午前、8月30日に開催される「a-nation」出演のため、金浦空港から日本へ出国した。この日イェジは、黒と白のボーダートップスにワイドデニムパンツを合わせたシンプルなカジュアルコーデで登場。黒髪からブロンドヘアへと大胆にイメチェンし、透明感あふれるビジュアルと爽やかな笑顔で空港に集まったファンを魅了した。（写真提供＝OS