大岩剛監督が率いるU-22日本代表は、９月にU-23アジアカップ・サウジアラビア2026予選を戦う。同予選に臨むメンバーが８月29日に発表された。欧州組は後藤啓介や小杉啓太ら４人、大学生は岡部タリクカナイ颯斗や関富貫太ら８人、その他は名和田我空、嶋本悠大らJクラブ勢で、鳥栖U-18からも選出された。サッカー日本代表の公式アカウントなどでも公表されると、SNS上では以下のような声があがった。 「名和田くんおめで