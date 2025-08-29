28日、見附市の県道で車と歩行者が衝突し、歩行者の女性（76）が死亡する事故がありました。事故があったのは見附市上新田町の県道の交差点です。警察によりますと、28日午後8時40分頃、三条市に住む会社員の男性（37）が運転する普通乗用車が道路を横断しようとしていた見附市に住む無職の女性（76）と衝突しました。女性は意識不明の重体で長岡市内の病院に搬送されましたが、その後、外傷性脳損傷により死亡が確認されました。