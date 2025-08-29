平成以降、国内最大となった岩手・大船渡市の山火事の発生から半年。爪痕が色濃く残るなか、100年続く夏祭りを復活させようと奔走した人がいます。家や仕事を火事で失った20代が祭りにかける思いを追いました。【写真で見る】“若者が運営”の夏祭りを応援飾り作りを担う高齢者市の約10％が燃え…自宅は更地に岩手県大船渡市、三陸町の綾里地区で、100年続く夏祭り。伝統芸能や色とりどりの出店が盛り上げます。半年前、祭り会場