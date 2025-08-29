前日練習するラグビー日本代表の下川（手前右）＝ユアテックスタジアム仙台ラグビー日本代表は29日、パシフィック・ネーションズカップ（PNC）1次リーグB組のカナダ戦に向け、会場のユアテックスタジアム仙台で前日練習した。初戦に向け、フランカーの下川（東京SG）は「今大会は優勝が目標。カナダは米国に勝って勢いがあると思うので、しっかり立ち向かうという心構えで全員いる」と意気込んだ。報道陣に公開された冒頭15分