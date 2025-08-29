大阪府の吉村知事は、万博会場に設置されているミャクミャクのモニュメントについて、閉幕後に、吹田市の万博記念公園に設置する方針であることを明らかにしました。対象のモニュメントは、東ゲートそばにあり、正座をした「いらっしゃい」と、西ゲートそばにあり、両手を広げた「ワクワク」です。解体して、新たに設置する作業費用については９月の補正予算に約９００万円を計上する予定だということです。その後、来年１月〜３月