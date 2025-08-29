親が亡くなった後で遺品整理をしていると、ビール券や商品券など思わぬ遺品が出てくることもあるでしょう。その遺品が相続対象になるかならないかによって相続税の支払いにも影響することになるため、確認が必要です。 本記事では、相続財産になるものについてご紹介するとともに、有効期限切れのビール券や商品券の価値、相続手続き方法をまとめています。 相続財産になるもの 民法第896条では「相続人