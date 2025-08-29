建築物の設計や工事監理を行う「建築士」は、国家資格が必要な専門職です。高いスキルが求められる職業のため「年収が高い」とイメージする人は少なくありません。 本記事では、一級建築士の年収はどの程度か、また資格取得のメリットや難易度についてもみていきます。 建築士とは？ 建築士は、一級、二級、木造の3種類に分かれており、それぞれ建築物の構造や規模によって業務範囲が異なります。二級建築士は