「第４６回北河内大会」（８月２３、２４日・萩谷総合公園野球場）◆中学生ジュニアの部▽２回戦西淀ボーイズ１０−４寝屋川畷ボーイズ寝屋川畷ナインは諦めずに戦い続けた。初回、先頭・内山が三塁打し、小羽根が「最低でも外野フライを」と右犠飛を放ち先制。３回に逆転を許しても、４回２死一、二塁で内山が「強い打球を打って、自分らしさを出したい」と２本目の三塁打を中越えへ放った。リードを広げられた最終回も２死