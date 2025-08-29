◆男子プロゴルフツアーＳａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ第２日（２９日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）ツアーデビュー戦となった１３歳アマチュアの広橋璃人（宮城・上杉山中１年）は１３０位で出て３バーディー、５ボギー、１ダブルボギーのスコアを７６と落とし、通算８オーバーで予選落ちが決まった。前半は２バーディー、２ボギーと耐えて後半へ。１１番で落とした直後、１２番でバウンスバックして沸か