「無難」と思われがちなレストランデートですが、実は危険な落とし穴がいっぱい。がんばりすぎた行動が裏目に出てしまう…なんてこともあるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性286名に聞いたアンケートを参考に「『初めてのレストランデート』を台無しにする地雷行動」を紹介します。【１】彼女が酒好きでもないのに、「このあとバーに行かない？」と誘う「お酒飲めないのに…。カフェでほっこりしたかった」（2