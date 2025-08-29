神谷もちさんの友人・ゆうみさんのエピソードを元にしたお話。26歳で年収3000万円の社長と結婚し、娘にも恵まれ幸せだったはず。ところが、娘の容姿を憂い、夫と衝突してしまいます。一度冷静になり、改めて夫と向き合った結果、何が分かったのでしょうか…。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『私の娘は可愛くない』をごらんください。 ©神谷もち